Окупанти заявили, що хочуть вивезти частину жителів Херсонської області в Крим та РФ
Окупати хочуть вивезти частину жителів Херсонської області у Крим та на територію Росії. Мова йде про дітей з батьками та літніх людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо.
Колаборант заявив, що українців нібито готові прийняти у Криму, Ростовській області та Краснодарському краї.
"До 10 тисяч кожна область та край готові прийняти...Абсолютно всі, хто хоче, може приїхати", - заявив Сальдо.
Українських дітей та пенсіонерів окупанти збираються розміщувати у санаторіях та базах відпочинку.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців.
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