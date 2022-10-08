Росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання

У Херсонській області окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центр національного спротиву.

"Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття", - йдеться у повідомленні.

Проте за попередньою інформацією, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

"Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит", - додали наостанок.

Жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись на момент операції зі звільнення регіону.