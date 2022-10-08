ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання

Новость на русском →
Україна, Субота 08 жовтня 2022 17:27
Росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання Фото: Росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсонській області окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центр національного спротиву.

"Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття", - йдеться у повідомленні.

Проте за попередньою інформацією, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

"Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит", - додали наостанок.

Жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись на момент операції зі звільнення регіону.

Нагадаємо, що окупанти заявили, що хочуть вивезти частину жителів Херсонської області в Крим та РФ.

Також, російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спецдозволи". За минулу добу виїхати змогли лиш 11 людей.

Раніше у Херсонській області окупанти посилюють охорону та заборонили наближатись до переправ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході