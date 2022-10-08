Россияне разместили технику в школах Херсонской области, где проходит обучение
В Херсонской области оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центр национального сопротивления.
"Отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. У них тех учеников, чьих родителей заставили отдать детей под обучение по российской программе, действительно выводят на занятия", - говорится в сообщении.
Однако, по предварительной информации, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника. Такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.
"Таким образом, россияне цинично используют детей в качестве "живого щита", - добавили напоследок.
Жителей оккупированной части Херсонской области призывают эвакуироваться на момент операции по освобождению региона.
Напомним, что оккупанты заявили, что хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и РФ.
Также, российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области, практикуя так называемые "спецразрешения". За минувшие сутки выехать смогли только 11 человек.
Ранее в Херсонской области оккупанты усиливают охрану и запретили приближаться к переправам.
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