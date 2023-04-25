UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни розміщують військові об'єкти в дитячих садках Донецької області, - Генштаб

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують використовувати дитячі освітні заклади в окупації у власних цілях. Розташовують в них військові об’єкти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Облаштовує (ворог, - ред.) в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області росіяни розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти також облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області. Також ще один ворог розташував на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація