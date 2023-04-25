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Россияне размещают военные объекты в детских садах Донецкой области, - Генштаб

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают использовать детские образовательные учреждения в оккупации в собственных целях. Размещают в них военные объекты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Обустраивает (враг, - ред.) в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области россияне разместили до 200 военнослужащих из мобилизованных на территории одного из детских лагерей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты также обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области. Еще один враг расположил на базе школьного спортзала в Запорожской области.

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