Росіяни розкрадають шахти в Луганській області, - ОВА

Нагадаємо, росіяни активно використовують порт Бердянськ та вивозять з нього награбоване майно, зокрема метал, та привозять боєкомплект та важку техніку. Також вони розширили автодорогу поблизу Азовського моря та планують будівництво залізниці, щоб розвантажити Керченський міст.

Крім того, окупанти незаконно відвантажили викрадене зерно з порту Маріуполя обсягом 7800 тонн. З початку 2024 року вони вже відправили морем понад 21 тисячу тонн аграрної продукції. Лише у січні цього року Росія відправила 5 суден із зерном українських аграріїв. У жовтні минулого року з Маріуполя та Бердянська було відправлено 17 суден крадених вантажів.

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