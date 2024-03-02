Россияне разворовывают шахты в Луганской области, - ОВА

Напомним, россияне активно используют порт Бердянск и вывозят из него награбленное имущество , в том числе металл, и привозят боекомплект и тяжелую технику. Также они расширили автодорогу вблизи Азовского моря и планируют строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.

Кроме того, кафиры незаконно отгрузили похищенное зерно из порта Мариуполя объемом 7800 тонн . С начала 2024 года они уже отправили по морю более 21 тысячи тонн аграрной продукции. Только в январе этого года Россия отправила пять судов с зерном украинских аграриев. В октябре прошлого года из Мариуполя и Бердянска было отправлено 17 судов украденных грузов.

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