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З початку року окупанти вивезли з порту Маріуполя понад 20 тисяч тонн краденого зерна

Середа 28 лютого 2024 12:26
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З початку року окупанти вивезли з порту Маріуполя понад 20 тисяч тонн краденого зерна Фото: з початку року окупанти вивезли з порту Маріуполя понад 20 тисяч тонн краденого зерна (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Окупанти відвантажили в порту тимчасово окупованого Маріуполя нову партію зерна, вкраденого в українських аграріїв, обсягом 7800 тонн. Загалом же з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тис. тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

У січні 2024 року окупанти відправили з порту Маріуполя 5 суден з зерном, вкраденим у українських аграріїв. А у жовтні минулого року вони скерували з Маріуполя і Бердянська 17 суден з краденими вантажами.

Крім того, окупанти заявляли про збільшення перевалки в захоплених портах, порівняно з вереснем.

Як відомо, протягом 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тис. т вантажів - переважно зернових та металопродукції, вкраденої у України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 млн доларів.

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Російська Федерація Маріуполь порт
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