"Росіяни побудували "піраміди" для "захисту" від ЗСУ вздовж кордону з Україною, але їх ефективність доволі сумнівна", - повідомляють в ЦНС.

Зазначається, що в Бєлгородській області за будівництво оборонних споруд відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

В результаті на їхнє будівництво витратили 10 млрд рублів, але за повідомленнями місцевих мешканців переплата склала понад 5 млрд рублів, а ефективність "загороджень" сумнівна.

Лінії оборони в РФ

Ще восени 2022 році повідомлялося, що у Бєлгородській області з'явилися захисні протитанкові споруди, як на окупованому Донбасі.

Тоді ж росіяни також зводили посилені лінії оборони в Курській області.

При цьому зазначимо, що у багатьох регіонах Росії, особливо у Бєлгородській області, останнім часом все частіше повідомляють про вибухи та "прильоти".

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