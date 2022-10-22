ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готуються до наступу ЗСУ? Бєлгородська область теж будує "лінію Маннергейма"

Новость на русском →
Бєлгородська область, Субота 22 жовтня 2022 18:22
Готуються до наступу ЗСУ? Бєлгородська область теж будує "лінію Маннергейма" Фото: захисні споруди у Бєлгородській області (t.me/vvgladkov)
Автор: Юлія Бойко

У Бєлгородській області (Росія) з'явилися такі ж захисні протитанкові споруди, як на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова.

"У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд", - зазначив він.

Готуються до наступу ЗСУ? Бєлгородська область теж будує &quot;лінію Маннергейма&quot;

Фото: захисні споруди у Бєлгородській області (t.me/vvgladkov)

Зазначимо, раніше з'явилися супутникові знімки схожих споруд на Донбасі. Там росіяни збудували укріплення завдовжки 1,6 км з чотирьох рядів цементних пірамід. Вони нібито мають зупинити українські танки у разі настання.

Термін "лінія Маннергейма" стосується захисних споруд у Фінляндії, яка була збудована у 1920-1930 роки, щоб протистояти експансії СРСР. Надалі вона зіграла свою роль у радянсько-фінській війні 1939-1940 років, не дозволивши захопити країну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції