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Россияне разворовали средства на строительство оборонных сооружений на границе с Украиной, - ЦНС

Иллюстративное фото: россияне разворовали средства на строительство оборонных сооружений на границе с Украиной (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне разворовали средства, выделенные на строительство оборонных сооружений в областях, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне построили "пирамиды" для "защиты" от ВСУ вдоль границы с Украиной, но их эффективность достаточно сомнительна", - сообщают в ЦНС.

 

В Белгородской области за строительство оборонных сооружений отвечает местный губернатор Вячеслав Гладков.

В результате на их строительство потратили 10 млрд рублей, но по сообщениям местных жителей переплата составила более 5 млрд рублей, а эффективность "заграждений" сомнительна.

Линии обороны в РФ

Еще осенью 2022 года сообщалось, что в Белгородской области появились защитные противотанковые сооружения, как на оккупированном Донбассе.

Тогда же россияне также возводили усиленные линии обороны в Курской области.

При этом отметим, что во многих регионах России, особенно в Белгородской области, в последнее время все чаще сообщают о взрывах и прилетах.

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