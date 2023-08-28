Россияне разворовали средства на строительство оборонных сооружений на границе с Украиной, - ЦНС

"Россияне построили "пирамиды" для "защиты" от ВСУ вдоль границы с Украиной, но их эффективность достаточно сомнительна", - сообщают в ЦНС.

В Белгородской области за строительство оборонных сооружений отвечает местный губернатор Вячеслав Гладков.

В результате на их строительство потратили 10 млрд рублей, но по сообщениям местных жителей переплата составила более 5 млрд рублей, а эффективность "заграждений" сомнительна.

Линии обороны в РФ

Еще осенью 2022 года сообщалось, что в Белгородской области появились защитные противотанковые сооружения, как на оккупированном Донбассе.

Тогда же россияне также возводили усиленные линии обороны в Курской области.

При этом отметим, что во многих регионах России, особенно в Белгородской области, в последнее время все чаще сообщают о взрывах и прилетах.

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