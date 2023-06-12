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Росіяни мародерять в затоплених селах на лівому березі Дніпра, - ЦНС

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Понеділок 12 червня 2023 02:47
Росіяни мародерять в затоплених селах на лівому березі Дніпра, - ЦНС Фото: росіяни грабують будинки в затоплених селах Херсонської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни грабують села, де починає сходити вода після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, вони закривають в'їзди до сіл та міст і активно розграбовують там будинки.

"Зараз велика вода починає сходити та місцеві хочуть повернутися додому. Проте росіяни закрили в’їзд до цих сіл та міст та активно розграбовують будинки. Зокрема така ситуація в селі Велика Кардашинка Скадовського району. Росіяни грабують навіть будинки, де лишилися люди", - пишуть в ЦНС.

Також у Голій Пристані росіяни заблокували людей у місцевій школі. В них забрали паспорти та не відпускають додому.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі, 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що підтопило території Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Станом на 11 червня евакуйовано понад 2,7 тисячі людей з правобережної Херсонщини, тоді як на лівому березі окупанти не займаються порятунком людей. А при спробі цивільних евакуюватись з лівого берега на правий, вони обстріляли човен - троє загинуло, 23 дістали поранень.

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