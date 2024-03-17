"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.

Також голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.

Фото: росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись (Facebook-сторінка Людмили Бірюкової)

Обстріли Сумської області

Нещодавно голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх заявив про те, у прикордонні за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.

Зокрема Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст. Це ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Тим часом через обстріли в трьох громадах регіону планують провести обов'язкову евакуацію дітей.