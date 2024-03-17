UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись

Фото: росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись (Facebook-сторінка Людмили Бірюкової)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області. Цивільних закликали евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Великописарівської громади Людмили Бірюкової.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.

Також голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі. 

Фото: росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись (Facebook-сторінка Людмили Бірюкової)

Обстріли Сумської області 

Нещодавно голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх заявив про те, у прикордонні за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.

Зокрема Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст. Це ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Тим часом через обстріли в трьох громадах регіону планують провести обов'язкову евакуацію дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні