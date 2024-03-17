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Россияне разбомбили центр Великой Писаревки, гражданских призвали эвакуироваться

Фото: россияне разбомбили центр Великой Писаревки, гражданских призвали эвакуироваться (Facebook-страница Людмилы Бирюковой)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы разбомбили центр поселка Большая Писаревка Сумской области. Гражданских призывали эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Великописаревской общины Людмилы Бирюковой.

"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь ценнее всего и придет на эвакуацию", - заявила Бирюкова.

Также глава громады добавила, что услуги и консультации по эвакуации будут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме. 

Фото: россияне разбомбили центр Великой Писаревки, гражданских призвали эвакуироваться (Facebook-страница Людмилы Бирюковой)

Обстрелы Сумской области 

Недавно глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх заявил о том, что в приграничье за последние два дня прозвучало 800 взрывов. Это полугодовая норма обстрелов региона.

В частности Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост. Это усложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

Тем временем из-за обстрелов в трех громадах региона планируют провести обязательную эвакуацию детей.

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