"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь ценнее всего и придет на эвакуацию", - заявила Бирюкова.

Также глава громады добавила, что услуги и консультации по эвакуации будут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме.

Фото: россияне разбомбили центр Великой Писаревки, гражданских призвали эвакуироваться (Facebook-страница Людмилы Бирюковой)

Обстрелы Сумской области

Недавно глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх заявил о том, что в приграничье за последние два дня прозвучало 800 взрывов. Это полугодовая норма обстрелов региона.

В частности Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост. Это усложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

Тем временем из-за обстрелов в трех громадах региона планируют провести обязательную эвакуацию детей.