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Росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі корвет "Аскольд": супутникові знімки

Керч, Неділя 04 лютого 2024 14:38
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Росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі корвет "Аскольд": супутникові знімки Фото: росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі корвет "Аскольд" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники не ремонтують малий ракетний корабель "Аскольд". Він був пошкоджений у Керчі під час удару по заводу "Залив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика MT Anderson у Twitter (X).

Аналітик опублікував супутникові знімки за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року.

Росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі корвет &quot;Аскольд&quot;: супутникові знімки

Як зазначає OSINT-аналітик, на зображеннях не видно жодних змін у стані російського військового корабля. Після удару по заводу "Залив" у Керчі корвет не ремонтували.

"Схоже, що російський флот вважає, що його можна виправити, у які терміни - ось питання, яке ми повинні поставити. Можливо вони нам дадуть відповідь?" - написав аналітик у коментарях під своєю публікацією.

Ракетний удар ЗСУ по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи.

Російські загарбники повідомили про роботу протиповітряної оборони. Водночас українські військові заявили, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.

Внаслідок атаки був пошкоджений носій крилатих ракет "Калібр", корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту РФ у грудні 2023 року.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що Сили оборони завдали ворожому кораблю суттєвих пошкоджень. Зазначалося, що "Аскольд", ймовірно, не підлягає ремонту.

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