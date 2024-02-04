Росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі корвет "Аскольд": супутникові знімки
Російські загарбники не ремонтують малий ракетний корабель "Аскольд". Він був пошкоджений у Керчі під час удару по заводу "Залив".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика MT Anderson у Twitter (X).
Аналітик опублікував супутникові знімки за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року.
Як зазначає OSINT-аналітик, на зображеннях не видно жодних змін у стані російського військового корабля. Після удару по заводу "Залив" у Керчі корвет не ремонтували.
"Схоже, що російський флот вважає, що його можна виправити, у які терміни - ось питання, яке ми повинні поставити. Можливо вони нам дадуть відповідь?" - написав аналітик у коментарях під своєю публікацією.
Ракетний удар ЗСУ по Керчі
Нагадаємо, 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи.
Російські загарбники повідомили про роботу протиповітряної оборони. Водночас українські військові заявили, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.
Внаслідок атаки був пошкоджений носій крилатих ракет "Калібр", корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту РФ у грудні 2023 року.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що Сили оборони завдали ворожому кораблю суттєвих пошкоджень. Зазначалося, що "Аскольд", ймовірно, не підлягає ремонту.
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