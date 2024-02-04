Россияне не ремонтируют поврежденный в Керчи корвет "Аскольд": спутниковые снимки

Российские захватчики не ремонтируют малый ракетный корабль "Аскольд". Он был поврежден в Керчи во время удара по заводу "Залив".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика MT Anderson в Twitter (X).

Аналитик опубликовал спутниковые снимки за 2 декабря 2023 и 30 января 2024 года.

Как отмечает OSINT-аналитик, на изображениях не видно никаких изменений в состоянии российского военного корабля. После удара по заводу "Залив" в Керчи корвет не ремонтировали.

"Похоже, что российский флот считает, что его можно исправить, в какие сроки - вот вопрос, который мы должны задать. Возможно они нам ответят?" - написал аналитик в комментариях под своей публикацией.

Ракетный удар ВСУ по Керчи

Напомним, 4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму раздались взрывы.

Российские захватчики сообщили о работе противовоздушной обороны. В то же время украинские военные заявили, что Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

В результате атаки был поврежден носитель крылатых ракет "Калибр", корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота РФ в декабре 2023 года.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что Силы обороны нанесли вражескому кораблю существенные повреждения. Отмечалось, что "Аскольд", вероятно, не подлежит ремонту.