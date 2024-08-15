Росіяни проводять перегрупування та підготовку до нових штурмів на Харківському напрямку

У районі населеного пункту Глибоке росіяни здійснили перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, провів евакуацію поранених і готується до нових штурмових дій для відновлення втрачених позицій.

У районі Липців спостерігається переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку, що свідчить про проведення внутрішньої ротації. В цьому ж районі ворог проводить поодинокі переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу для евакуаційних та логістичних заходів. Водночас фіксуються випадки відмови солдатів виконувати бойові завдання.

У районі Стариці окупанти замінюють бойові підрозділи та облаштовують оборонні позиції, намагаючись закріпитися на місцевості.

У Вовчанську зафіксовано поодинокі переміщення російських військових у центральній частині міста для продовження штурмових дій. Окупанти також проводять повітряну розвідку і завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України.

Крім того, у районі населеного пункту Тихе противник замінив особовий склад 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на передових позиціях.