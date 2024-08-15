Россияне проводят перегруппировку и подготовку к новым штурмам на Харьковском направлении

В районе населенного пункта Глубокое россияне осуществили перегруппировку личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, провел эвакуацию раненых и готовится к новым штурмовым действиям для восстановления утраченных позиций.

В районе Липцов наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка, что свидетельствует о проведении внутренней ротации. В этом же районе враг проводит единичные перемещения личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса для эвакуационных и логистических мероприятий. В то же время фиксируются случаи отказа солдат выполнять боевые задачи.

В районе Старицы оккупанты заменяют боевые подразделения и обустраивают оборонительные позиции, пытаясь закрепиться на местности.

В Волчанске зафиксированы единичные перемещения российских военных в центральной части города для продолжения штурмовых действий. Оккупанты также проводят воздушную разведку и наносят артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Тихое противник заменил личный состав 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.