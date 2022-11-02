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Окупанти проводять "евакуацію" з лівобережжя Херсонської області: у Генштабі розкрили деталі

Ілюстративне фото: росіяни проводять "евакуацію" з лівобережжя Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти "евакуюють" мешканців низки населених пунктів, що знаходяться на лівобережній частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними українського військового командування, "евакуацію" було зафіксовано у селищі Горностаївка Херсонської області.

"За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сім'ями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 листопада російські військові анонсували примусову евакуацію мирних жителів із тимчасово окупованого Каховського району Херсонської області.

Також ми писали, що окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

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