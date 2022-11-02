RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты проводят "эвакуацию" с левобережья Херсонской области: в Генштабе раскрыли детали

Иллюстративное фото: россияне проводят "эвакуацию" с левобережья Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты "эвакуируют" жителей ряда населенных пунктов, которые находятся на левобережной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, "эвакуация" была зафиксирована в поселке Горностаевка Херсонской области.

"По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что 1 ноября российские военные анонсировали принудительную эвакуацию мирных жителей из временно оккупированного Каховского района Херсонской области.

Также мы писали, что оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияХерсонская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины