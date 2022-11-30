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Росіяни протягом доби обстрілювали Харківську область: є руйнування

Фото: росіяни протягом доби обстрілювали Харківську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по території Харківської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування будинків та квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу", - написав Синєгубоа.

За його словами в Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. Жертв та постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Також під обстрілами залишається і Вовчанська громада, там також без постраждалих.

Також очільник області звернув увагу, що мінна небезпека залишається високою.

"51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють громади Куп'янського району Харківської області. Через що місцевих жителів закликають евакуюватись у більш безпечні регіони.

Додамо, раніше ми писали, що окупанти також відкривали вогонь із РСЗВ по Вовчанську.

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харковВійна Росії проти УкраїниКупянскКозачья Лопань