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Росіяни вдарили по Вовчанську з РСЗВ: пошкоджено будинки, авто та склади

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Харківська область, Субота 26 листопада 2022 11:27
Росіяни вдарили по Вовчанську з РСЗВ: пошкоджено будинки, авто та склади Фото: росіяни вдарили по Вовчанську з РСЗВ (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці відкрили вогонь із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні близько 10 ранку ворог із реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкодження отримали житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо ніхто не постраждав", - розповів Синєгубов.

Він також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська, застосувавши артилерію, завдали кілька ударів по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілів є постраждалий.

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