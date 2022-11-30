Россияне в течение суток обстреливали Харьковскую область: есть разрушения

"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, попадание на территории образовательного учреждения", - написал Синегубоа.

По его словам, в Казачьей Лопане в Харьковском районе обстрелы россиян разрушили 4 квартиры многоквартирного дома. Жертв и пострадавших в результате вражеских атак нет.

Также под обстрелами остается и Волчанская община, там тоже без пострадавших.

Также глава области обратил внимание, что минная опасность остается высокой.

"51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова нашел взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован с взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее", - добавил Синегубов.

Напомним, что россияне регулярно обстреливают общины Купянского района Харьковской области. Из-за чего местные жители призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.

Добавим, ранее мы писали, что оккупанты также открывали огонь из РСЗО по Волчанску.

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