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Через обстріли окупантів жителів Куп’янського району закликають евакуюватись

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Куп’янський район, Понеділок 28 листопада 2022 18:40
Через обстріли окупантів жителів Куп’янського району закликають евакуюватись Фото: Через обстріли окупантів жителів Куп’янського району закликають евакуюватись (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни регулярно обстрілюють громади Куп'янського району (Харківська область). Жителів району закликають евакуюватись у більш безпечні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

"З урахуванням складної безпекової ситуації на прифронтових та прикордонних територіях зазначених громад та можливих, внаслідок російської агресії, проблем з функціонуванням інфраструктури, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечного місця", - йдеться у заяві.

Канашевич звертається до мешканців Вільхуватської, Дворічанської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.

Евакуюватись пропонують до міста Харків, а далі у більш безпечні регіони України. Людям обіцяють безоплатне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Охочі евакуюватись повинні заповнити заявку або звернутись на гарячу лінію "Червоного хреста".

Нагадаємо, що російські війська вкотре завдали ударів по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та ліцей.

Вранці 26 листопада російські війська, застосувавши артилерію, завдали кілька ударів по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілів є постраждалий.

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