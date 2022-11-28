Через обстріли окупантів жителів Куп’янського району закликають евакуюватись

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

"З урахуванням складної безпекової ситуації на прифронтових та прикордонних територіях зазначених громад та можливих, внаслідок російської агресії, проблем з функціонуванням інфраструктури, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечного місця", - йдеться у заяві.

Канашевич звертається до мешканців Вільхуватської, Дворічанської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.

Евакуюватись пропонують до міста Харків, а далі у більш безпечні регіони України. Людям обіцяють безоплатне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Охочі евакуюватись повинні заповнити заявку або звернутись на гарячу лінію "Червоного хреста".