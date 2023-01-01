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Росіяни протягом дня завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області

Фото: росіяни протягом дня завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були п'ять громад", - написав Живицький.

  • По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.
  • Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.
  • Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.
  • Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
  • Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.

"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 31 грудня, ворог завдав 110 ударів по Сумській області, постраждали шість громад.

Також раніше ми писали, що 30 грудня ворожі війська завдали майже 140 ударів по регіону. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох із яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

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