Росіяни протягом дня завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - додав голова ОВА.

"114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були п'ять громад", - написав Живицький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 31 грудня, ворог завдав 110 ударів по Сумській області, постраждали шість громад.

Також раніше ми писали, що 30 грудня ворожі війська завдали майже 140 ударів по регіону. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох із яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

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