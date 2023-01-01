Россияне в течение дня нанесли 114 ударов по приграничью Сумской области

В воскресенье, 1 января, русские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 114 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"У россиян нет ничего святого. Это не новость, конечно, но сегодня враг в очередной раз это доказал своими действиями. В результате обстрела повреждена архитектурная достопримечательность - деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата" , - добавил глава ОВА.

"114 ударов по приграничью нанесли россияне в течение дня. Под вражеским огнем были пять общин", - написал Живицкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 31 декабря, враг нанес 110 ударов по Сумской области, пострадали шесть общин.

Также ранее мы писали, что 30 декабря вражеские войска нанесли почти 140 ударов по региону. Под атаку попали пять общин, в двух из которых повреждение гражданской инфраструктуры.

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