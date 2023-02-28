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Росіяни протягом дня обстрілюють Херсон, кількість загиблих зросла до 4

Фото: росіяни протягом дня обстрілюють Херсон, кількість загиблих зросла до 4 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти протягом дня продовжують обстрілювати Херсон з артилерії. Наразі відомо про чотирьох загиблих цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"На цю годину відомо, що в Херсонській області загалом через удари армії Росії сьогодні 4 людини загинули, 5 людей поранені", - пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок удару загинув 71-річний містянин на вулиці Привокзальній. Також поранення отримав 72-річний перехожий на вулиці Марії Фортус. Наразі лікарі борються за його життя.

"Люди, що кілька хвилин тому мали дах над головою, з болем і страхом показують побиті хати та величезні вирви від снарядів. Жінку, котра мешкала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її", - додає пресслужба.

Також внаслідок обстрілу загинув 45-річний мешканець селища Комишани. Чоловік помер у приймальному відділенні лікарні внаслідок численних травм.

"Ще одну людину поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка", - додає ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона спочатку було відомо про одного загиблого. Росіяни влучили по приватному житловому будинку.

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