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Россияне в течение дня обстреливают Херсон, количество погибших выросло до 4

Фото: россияне в течение дня обстреливают Херсон, количество погибших выросло до 4 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в течение дня продолжают обстреливать Херсон из артиллерии. Пока известно о четырех погибших гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"На данный момент известно, что в Херсонской области всего из-за ударов армии России сегодня 4 человека погибли, 5 человек ранены", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате удара погиб 71-летний горожанин на улице Привокзальной. Также ранение получил 72-летний прохожий на улице Марии Фортус. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

"Люди, несколько минут назад имевшие крышу над головой, с болью и страхом показывают избитые дома и огромные воронки от снарядов. Женщину, которая жила на улице Купеческой, спасателям пришлось освобождать из-под руин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее", - добавляет пресс-служба.

Также в результате обстрела погиб 45-летний житель поселка Камышаны. Мужчина скончался в приемном отделении больницы в результате многочисленных травм.

"Еще одного человека ранили в Белозерке, двоих - в селе Веселом. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина", - добавляет ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате сегодняшних обстрелов Херсона сначала было известно об одном погибшем. Россияне попали по частному жилому дому.

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