Россияне в течение дня обстреливают Херсон, количество погибших выросло до 4

"На данный момент известно, что в Херсонской области всего из-за ударов армии России сегодня 4 человека погибли, 5 человек ранены", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате удара погиб 71-летний горожанин на улице Привокзальной. Также ранение получил 72-летний прохожий на улице Марии Фортус. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

"Люди, несколько минут назад имевшие крышу над головой, с болью и страхом показывают избитые дома и огромные воронки от снарядов. Женщину, которая жила на улице Купеческой, спасателям пришлось освобождать из-под руин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее", - добавляет пресс-служба.

Также в результате обстрела погиб 45-летний житель поселка Камышаны. Мужчина скончался в приемном отделении больницы в результате многочисленных травм.

"Еще одного человека ранили в Белозерке, двоих - в селе Веселом. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина", - добавляет ОВА.