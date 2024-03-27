Росіяни просуваються поблизу Бахмута, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Російські війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів та поблизу Бахмута. Також на кадрах, опублікованих 25 березня, зафіксовано удар українського HIMARS бомбою малого діаметра наземного запуску по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Українські та російські сили здійснили незначне просування вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна на тлі триваючих боїв 26 березня. Відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 24 березня, українські сили відновили обмежені позиції у північній Синьківці (на північний схід від Куп’янська).
Крім того, російські війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів (на захід від Кремінної). Позиційні бої точаться:
Повідомляється, що поблизу Білогорівки діють підрозділи російського загону "ГОРБ" 2-го корпусу армії "ЛНР" (ОК ЛНР).
Російські війська нещодавно незначно просунулися поблизу Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв 26 березня. Зафіксовані геолокаційні дані, опубліковані 24 березня, підтверджують, що російські війська рухаються на північний схід від Каналу, що знаходиться на східному передмісті Часового Яру.
На різних напрямках від Бахмута тривали позиційні бої:
Поблизу Бахмута діють підрозділи російської 98-ї дивізії ВДВ.
Учора, 26 березня, під Авдіївкою тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. За інформацією українських та російських джерел, позиційні бої тривали:
Повідомляється також, що підрозділи 12-ї інженерної бригади Російської Федерації, що входить у СЦВО (Східний військовий округ), проводять розмінування території під Авдіївкою.
У вівторок, 26 березня, позиційні бойові дії тривали на захід та південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. За даними українських та російських джерел, позиційні бойові дії тривали:
Всупереч повідомленням російський мілблогерів про просування російських сил поблизу Георгіївки, Красногорівки (на захід від Донецька) і Новомихайлівки, ISW не знайшло візуального підтвердження та вважає, що російські війська контролюють менше 50 відсотків Новомихайлівки.
У вівторок, 26 березня, на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали:
Повідомляється, що підрозділи російського 70-го мотострілецького полку, що входить до складу 42-ої мотострілецької дивізії, 58-ої загальновійськової армії та Південного військового округу, продовжують активні бойові дії поблизу Роботиного.
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