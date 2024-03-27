Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута. Также на кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Украинские и российские силы совершили незначительное продвижение вдоль линии Купянск-Кременная на фоне продолжающихся боев 26 марта. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 24 марта, украинские силы восстановили ограниченные позиции в северной Синьковке (к северо-востоку от Купянска).
Кроме того, русские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов (к западу от Кременной). Позиционные бои идут:
Сообщается, что вблизи Белогоровки действуют подразделения российского отряда "ГОРБ" 2-го корпуса армии "ЛНР" (ОК ЛНР).
Российские войска недавно незначительно продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев 26 марта. Зафиксированные геолокационные данные, опубликованные 24 марта, подтверждают, что российские войска двигаются северо-восточнее Канала, находящегося на восточном пригороде Временного Яра.
На разных направлениях от Бахмута продолжались позиционные бои:
Вблизи Бахмута действуют подразделения российской 98-й дивизии ВДВ.
Вчера, 26 марта, под Авдеевкой продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По информации украинских и российских источников, позиционные бои продолжались:
Сообщается также, что подразделения 12-й инженерной бригады Российской Федерации, входящей в СЦВО (Восточный военный округ), производят разминирование территории под Авдеевкой.
Во вторник, 26 марта, позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По данным украинских и российских источников, позиционные боевые действия продолжались:
Вопреки сообщениям российских милблогеров о продвижении российских сил вблизи Георгиевки, Красногоровки (к западу от Донецка) и Новомихайловки, ISW не нашло визуального подтверждения и считает, что российские войска контролируют менее 50 процентов Новомихайловки.
Во вторник, 26 марта, на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что подразделения российского 70-го мотострелкового полка, входящего в состав 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии и Южного военного округа, продолжают активные боевые действия вблизи Роботиного.
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