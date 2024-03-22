Росіяни просуваються у Херсонській області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

У четвер, 21 березня, тривали позиційні бої уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки;

на південь від Кремінної поблизу Золотарівки та Білогорівки.

За повідомленнями, у районі Білогорівки діяли підрозділи російського загону "ГОРБ" та 2-ї, 7-ї, 6-ї, 85-ї та 123-ї мотострілецьких бригад (усі вони належать до 2-го ООС "ЛНР"). Додатково повідомлялося про присутність підрозділів 204-го загону спецназу "Ахмат" під Білогорівкою.

Операція №2 - Донецька область

У ході тривалих позиційних боїв у районі 21 березня російські війська просунулися на захід від Бахмута. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 21 березня, російські сили нещодавно просунулися на північ від Іванівського (що розташований на захід від Бахмута).

Битви точилися на різних напрямках:

на північний захід від Бахмута біля Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського;

на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки;

на південь від Бахмута біля Нью-Йорка.

Підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) продовжують діяти на північний схід від Бахмута поблизу Соледара.

Позиційні бої тривали на різних напрямках:

на північний захід від Авдіївки під Бердичами;

на захід від Авдіївки біля Семенівки та Тоненького;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Нетайлового та Невельського.

Також за інформацією, під Бердичами діють підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади (41-а загальновійськова армія Центрального військового округу) та 1453-го мотострілецького полку (1-й окремий корпус ДНР)

Також 21 березня позиційні бої тривали на захід і південний захід від міста Донецька, проте не було підтверджених змін на лінії фронту.

Бої тривали:

на захід від Донецька, неподалік від Красногорівки;

на південний захід від міста, біля Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного.

Згідно з повідомленнями, під Красногорівкою операційні дії ведуть підрозділи російської 238-ї артилерійської бригади (8-а окрема дивізія Південного військового округу).

Крім того, 21 березня на кордоні Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої неподалік від Старомайрського та Урожайного, обидва селища знаходяться на південь від Великої Новосілки. Повідомляється, що підрозділи російського 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія 5-го ОУН СВО), продовжують активно діяти в цьому районі біля кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Попередньої доби, 21 березня відбувалися позиційні бойові дії на заході Запорізької області, підтверджених змін лінії фронту не було зафіксовано. Бої тривали неподалік від Роботиного та на північний захід від Вербового. Повідомляється, що підрозділи російського 108 полку ВДВ (7 дивізія ВДВ) продовжують активну діяльність поблизу Вербового. Також повідомляється про присутність підрозділів російських 429-го мотострілецького полку на запорізькому напрямку (19-а мотострілецька дивізія, 58-а САУ, СМД) та 104-го полку ВДВ (76-а дивізія ВДВ).

Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на північ від Підстепного (4 км на південь від річки Дніпро) у східній (лівобережній) Херсонській області, хоча російські сили, ймовірно, не здійснили такого просування протягом останнього дня. Також 21 березня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, зокрема й поблизу Кринок.