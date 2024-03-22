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Россияне продвигаются в Херсонской области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Фото: россияне продвигаются в Херсонской области, позиционные бои идут на большинстве направлений (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В четверг, 21 марта, российские войска наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Враг недавно совершил подтвержденное продвижение к северу от Подстепного в Херсонской области, также пытается продвигаться возле Бахмута и Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

В четверг, 21 марта, продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Позиционные бои продолжались:

  • северо-восточнее Купянска возле Синьковки;
  • к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;
  • к югу от Кременной вблизи Золотаровки и Белогоровки.

По сообщениям, в районе Белогоровки действовали подразделения российского отряда "ГОРБ" и 2-й, 7-й, 6-й, 85-й и 123-й мотострелковых бригад (все они принадлежат ко 2-й ООС "ЛНР"). Дополнительно сообщалось о присутствии подразделений 204 отряда спецназа "Ахмат" под Белогоровкой.

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В ходе продолжительных позиционных боев в районе 21 марта российские войска продвинулись к западу от Бахмута. Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 21 марта, российские силы недавно продвинулись к северу от Ивановского (расположенного к западу от Бахмута).

Сражения шли на разных направлениях:

  • северо-западнее Бахмута возле Богдановки;
  • к западу от Бахмута у Ивановского;
  • юго-западнее Бахмута возле Клещиевки;
  • к югу от Бахмута возле Нью-Йорка.

Подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продолжают действовать северо-восточнее Бахмута вблизи Соледара.

Позиционные бои продолжались в разных направлениях:

  • северо-западнее Авдеевки под Бердичами;
  • к западу от Авдеевки возле Семеновки и Тоненького;
  • юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Нетайлового и Невельского.

Также по информации, под Бердичами действуют подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия Центрального военного округа) и 1453-го мотострелкового полка (1-й отдельный корпус ДНР)

Также 21 марта позиционные бои продолжались западнее и юго-западнее города Донецка, однако не было подтвержденных изменений на линии фронта.

Бои продолжались:

  • к западу от Донецка, недалеко от Красногоровки;
  • юго-западнее города, возле Георгиевки, Новомихайловки и Водяного.

Согласно сообщениям, под Красногоровкой операционные действия ведут подразделения российской 238-й артиллерийской бригады (8-я отдельная дивизия Южного военного округа).

Кроме того, 21 марта на границе Донецко-Запорожской области продолжались позиционные бои неподалеку от Старомайрского и Урожайного, оба поселка находятся южнее Великой Новоселки. Сообщается, что подразделения российского 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-го ОУН СВО) продолжают активно действовать в этом районе у границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Накануне 21 марта происходили позиционные боевые действия на западе Запорожской области, подтвержденных изменений линии фронта не было зафиксировано. Бои продолжались неподалеку от Роботино и северо-западнее Вербового. Сообщается, что подразделения российского 108 полка ВДВ (7 дивизия ВДВ) продолжают активную деятельность вблизи Вербового. Также сообщается о присутствии подразделений российских 429-го мотострелкового полка на запорожском направлении (19-я мотострелковая дивизия, 58-я САУ, СМД) и 104-го полка ВДВ (76-я дивизия ВДВ).

Российские войска недавно совершили подтвержденное продвижение к северу от Подстепного (4 км к югу от реки Днепр) в восточной (левобережной) Херсонской области, хотя российские силы, вероятно, не совершили такого продвижения за последний день. Также 21 марта продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, в том числе и вблизи Кринок.

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