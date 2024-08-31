ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Субота 31 серпня 2024 06:45
UA EN RU
Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області. На Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки. Під Донецьком загарбники просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

30 серпня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

29 і 30 серпня російські війська продовжували наступальні дії в районі Липців і в районі Плетенівки та Вовчанська.

Російські війська продовжують перекидати підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія Південного військового округу) на позиції поблизу Тихого (на північний схід від Харкова та на схід від Вовчанська) для надання допомоги на місці для підрозділів 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади в цьому районі.

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 30 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, показують, як російські війська піднімають російський прапор у центрі Стельмахівки (на північний захід від Сватового), вказуючи на захоплення поселення. 29 серпня Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Стельмахівку. Також міністерство стверджувало, що війська РФ захопили Синьківку (на північний схід від Куп’янська). Деякі російські військові блогери, однак, стверджували, що окупантам ще потрібно розчистити одну-дві вулиці Синьківки, перш ніж повністю захопити селище.

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Операція №3 - Донецька область

30 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Івано-Дарівки; і на південь від Сіверська в напрямку Званівки.

30 серпня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі України повідомили, що 29 серпня російські війська вели наступальні дії:

  • біля самого Часового Яру,
  • на північ від Часового Яру в районі Калинівки,
  • на схід від Часового Яру в районі Іванівського,
  • на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок,
  • на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки.

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Повідомляється, що 30 серпня російські війська просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просувалися в межах західної Дружби (на північний схід від Торецька), в межах північно-західного Північного (на схід від Торецька), в межах південно-східного Торецька, на східній околиці Торецька, на північний захід від Ню-Йорка (на південь від Торецька), на захід від Юрівки ( на південь від Торецька) і до 500 метрів на схід від Пантелеймонівки (на південний захід від Торецька). Російське джерело стверджує, що російські війська закріпили свої позиції в Північному на ділянці шириною до 950 метрів. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська.

На геолокаційному кадрі, опублікованому 29 серпня, видно, як підрозділи російського 60-го мотострілецького батальйону «Сомалі» (1-й АК ДНР) піднімають прапор у дачній зоні на північний схід від села Карлівка (на південний схід від Покровська), а додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 30 серпня, показують, як підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади (1-го ОМС ДНР) встановлюють прапор на дачах на захід від Карлівки, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цих районах.

Інші відео з геолокацією, опубліковані 30 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська). Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Гродівку (на схід від Покровська), Карлівку та Галицинівку (на південний схід від Покровська) і просунулися на північний захід від Новогродівки, на південний схід від Карлівки, на північ від Галицинівки, на південь від Мемрика (на південний схід від Покровська) і заглибилися на 550 метрів у межах Михайлівки (на південний схід від Покровська). Однак ISW не знайшло підтвердження цих російських заяв.

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

30 серпня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Українська бригада, яка діяла на Кураховому напрямку (на захід і південний захід від Донецька), опублікувала кадри, на яких українські сили відбивають напад російської механізованої армії чисельністю в роту, і повідомила, що українські сили знищили 13 із 17 одиниць російської бронетехніки на Геогіївському напрямку.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 та 30 серпня, показують, що російські сили просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

Міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Костянтинівку, але окремі російські блогери повідомляли, що українські війська все ще утримують позиції в північно-західній Костянтинівки.

Російський блогер стверджував, що 30 серпня російські війська просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на північ від Урожайного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.


Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

"Південна вісь"

29 і 30 серпня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), але підтверджених змін на лінії фронту не було. Речник Таврійського угруповання військ України капітан Дмитро Лиховий заявив, що на Гуляйпільському напрямку, в районі Роботиного та на східному (лівому) березі Дніпра відносно спокійно і що російські сили не мають достатніх ресурсів для проведення регулярних великих атак у цих районах.

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

29 і 30 серпня на східному березі Херсонської області тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Згідно з останнім зведенням Генштабу, від початку доби, 30 серпня, на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень. Ворог активний на Покровському, Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку від початку доби точилося 55 боїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW
Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії