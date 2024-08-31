Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

На Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области. На Покровском направлении установили флаг в дачной зоне возле Карловки и продвинулись в пределах Новогродовки. Под Донецком захватчики продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

30 августа бои продолжались севернее и северо-восточнее Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

29 и 30 августа российские войска продолжали наступательные действия в районе Липцев и в районе Плетеневки и Волчанска.

Российские войска продолжают перебрасывать подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия Южного военного округа) на позиции близ Тихого (к северо-востоку от Харькова и к востоку от Волчанска) для оказания помощи на месте для подразделений 83-й воздушно-десантной бригады в этом районе.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись северо-западнее Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 30 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, показывают, как российские войска поднимают российский флаг в центре Стельмаховки (к северо-западу от Сватового), указывая на захват поселения. 29 августа Минобороны России заявило, что российские войска захватили Стельмаховку. Также министерство утверждало, что войска РФ захватили Синьковку (к северо-востоку от Купянска). Некоторые российские военные блогеры, однако, утверждали, что оккупантам еще нужно расчистить одну-две улицы Синьковки, прежде чем полностью захватить поселок.

Операция №3 - Донецкая область

30 августа российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные действия к востоку от Северска в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северска возле Выемки и Ивано-Даровки; и к югу от Северска в направлении Звановки.

30 августа российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе Украины сообщили, что 29 августа российские войска вели наступательные действия:

у самого Часова Яра,

к северу от Часова Яра в районе Калиновки,

восточнее Часова Яра в районе Ивановского,

к югу от Часова Яра в направлении Ступочек,

юго-восточнее Часова Яра в районе Андреевки и Клещиевки.

Сообщается, что 30 августа российские войска продвинулись поблизости от Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвигались в пределах западной Дружбы (к северо-востоку от Торецка), в пределах северо-западного Северного (восточнее Торецка), в пределах юго-восточного Торецка, к восточной окраине Торецка, к северо-западу от Нью-Йорка (южнее Торецка), к западу от Юровки (южнее Торецка) и до 500 метров восточнее Пантелеймоновки (юго-западнее Торецка). Российский источник утверждает, что войска оккупантов закрепили свои позиции в Северном на участке шириной до 950 метров. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Покровска.

На геолокационном кадре, опубликованном 29 августа, видно, как подразделения российского 60-го мотострелкового батальона «Сомали» (1-й АК ДНР) поднимают флаг в дачной зоне к северо-востоку от села Карловка (юго-восточнее Покровска), а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 30 августа, показывают, как подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (1-го ОМС ДНР) устанавливают флаг на дачах к западу от Карловки, что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этих районах.

Другие видео с геолокацией, опубликованные 30 августа, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах юго-западной Новогродовки (юго-восточнее Покровска). Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Гродовку (восточнее Покровска), Карловку и Галицыновку (юго-восточнее Покровска) и продвинулись к юго-западу от Новогродовки, к юго-востоку от Карловки, к северу от Галицыновки, к югу от Мемрика (к востоку от Покровска) и углубились на 550 метров в пределах Михайловки (юго-восточнее Покровска). Однако ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

30 августа российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинская бригада, действовавшая на Кураховом направлении (западнее и юго-западнее Донецка), опубликовала кадры, на которых украинские силы отражают нападение российской механизированной армии численностью в роту, и сообщила, что украинские силы уничтожили 13 из 17 единиц российской бронетехники.

Российские силы недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 29 и 30 августа, показывают, что российские силы продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы.

Минобороны России утверждало, что российские войска захватили Константиновку, но некоторые российские блогеры сообщали, что украинские войска все еще удерживают позиции в северо-западной Константиновке.

Российский блогер утверждал, что 30 августа российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей севернее Урожайного, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.





"Южная ось"

29 и 30 августа продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино), но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Представитель Таврической группировки войск Украины капитан Дмитрий Лиховой заявил, что на Гуляйпольском направлении, в районе Работино и на восточном (левом) берегу Днепра относительно спокойно и что у российских сил нет достаточных ресурсов для проведения регулярных больших атак в этих районах.

29 и 30 августа на восточном берегу Херсонской области продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.