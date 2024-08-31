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Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

Суббота 31 августа 2024 06:45
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Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области. На Покровском направлении установили флаг в дачной зоне возле Карловки и продвинулись в пределах Новогродовки. Под Донецком захватчики продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

30 августа бои продолжались севернее и северо-восточнее Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

29 и 30 августа российские войска продолжали наступательные действия в районе Липцев и в районе Плетеневки и Волчанска.

Российские войска продолжают перебрасывать подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия Южного военного округа) на позиции близ Тихого (к северо-востоку от Харькова и к востоку от Волчанска) для оказания помощи на месте для подразделений 83-й воздушно-десантной бригады в этом районе.

Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись северо-западнее Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 30 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, показывают, как российские войска поднимают российский флаг в центре Стельмаховки (к северо-западу от Сватового), указывая на захват поселения. 29 августа Минобороны России заявило, что российские войска захватили Стельмаховку. Также министерство утверждало, что войска РФ захватили Синьковку (к северо-востоку от Купянска). Некоторые российские военные блогеры, однако, утверждали, что оккупантам еще нужно расчистить одну-две улицы Синьковки, прежде чем полностью захватить поселок.

Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

30 августа российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные действия к востоку от Северска в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северска возле Выемки и Ивано-Даровки; и к югу от Северска в направлении Звановки.

30 августа российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе Украины сообщили, что 29 августа российские войска вели наступательные действия:

  • у самого Часова Яра,
  • к северу от Часова Яра в районе Калиновки,
  • восточнее Часова Яра в районе Ивановского,
  • к югу от Часова Яра в направлении Ступочек,
  • юго-восточнее Часова Яра в районе Андреевки и Клещиевки.

Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

Сообщается, что 30 августа российские войска продвинулись поблизости от Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвигались в пределах западной Дружбы (к северо-востоку от Торецка), в пределах северо-западного Северного (восточнее Торецка), в пределах юго-восточного Торецка, к восточной окраине Торецка, к северо-западу от Нью-Йорка (южнее Торецка), к западу от Юровки (южнее Торецка) и до 500 метров восточнее Пантелеймоновки (юго-западнее Торецка). Российский источник утверждает, что войска оккупантов закрепили свои позиции в Северном на участке шириной до 950 метров. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись вблизи Покровска.

На геолокационном кадре, опубликованном 29 августа, видно, как подразделения российского 60-го мотострелкового батальона «Сомали» (1-й АК ДНР) поднимают флаг в дачной зоне к северо-востоку от села Карловка (юго-восточнее Покровска), а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 30 августа, показывают, как подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (1-го ОМС ДНР) устанавливают флаг на дачах к западу от Карловки, что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этих районах.

Другие видео с геолокацией, опубликованные 30 августа, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах юго-западной Новогродовки (юго-восточнее Покровска). Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Гродовку (восточнее Покровска), Карловку и Галицыновку (юго-восточнее Покровска) и продвинулись к юго-западу от Новогродовки, к юго-востоку от Карловки, к северу от Галицыновки, к югу от Мемрика (к востоку от Покровска) и углубились на 550 метров в пределах Михайловки (юго-восточнее Покровска). Однако ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

30 августа российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинская бригада, действовавшая на Кураховом направлении (западнее и юго-западнее Донецка), опубликовала кадры, на которых украинские силы отражают нападение российской механизированной армии численностью в роту, и сообщила, что украинские силы уничтожили 13 из 17 единиц российской бронетехники.

Российские силы недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 29 и 30 августа, показывают, что российские силы продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы.

Минобороны России утверждало, что российские войска захватили Константиновку, но некоторые российские блогеры сообщали, что украинские войска все еще удерживают позиции в северо-западной Константиновке.

Российский блогер утверждал, что 30 августа российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей севернее Урожайного, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.


Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

"Южная ось"

29 и 30 августа продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино), но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Представитель Таврической группировки войск Украины капитан Дмитрий Лиховой заявил, что на Гуляйпольском направлении, в районе Работино и на восточном (левом) берегу Днепра относительно спокойно и что у российских сил нет достаточных ресурсов для проведения регулярных больших атак в этих районах.

Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

29 и 30 августа на восточном берегу Херсонской области продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW

Согласно последнему сведению Генштаба, с начала суток, 30 августа, на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений. Враг активен на Покровском, Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. На Покровском направлении с начала суток шло 55 боев.

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