Росіяни пропонують "ветеранам СВО" посади держслужбовців на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни набирають “ветеранів СВО” на держслужбу на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях", - повідомили в центрі.
За даними ЦНС, в межах програми “герої СВО” кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.
Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.
Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.
"Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові ВНЗ, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - заявили в центрі.
В окупованій Запорізькій області російська "влада" "націоналізує" покинуті українцями квартири.
Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає безробіття, спостерігаються високі ціни навіть на життєво важливі товари і затримки до двох місяців заробітних плат для працівників "підприємств" та "організацій".
Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".
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