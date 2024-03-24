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Россияне предлагают "ветеранам СВО" места госслужащих на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: россияне предлагают "ветеранам" должности госслужащих на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне набирают "ветеранов СВО" на госслужбу на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг поощряет россиян воевать против Украины обещаниями о трудоустройстве в оккупационных администрациях", - сообщили в центре.

По данным ЦНС, в рамках программы "герои СВО" каждый оккупант после окончания контракта может остаться на оккупированных территориях Украины и получить должность в оккупационных структурах оккупантов.

Таким образом в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров, ведь местные в большинстве не работают с врагом.

Кроме этого, оккупанты на должностях переезжают с семьями и таким образом меняют демографический состав захваченных регионов. 

"Заметим, что для получения должности надо еще иметь высшее образование, но в случае его отсутствия будущих "госслужащих" отправляют на курсы в местные фейковые вузы, которые за несколько месяцев выдадут необходимые дипломы", - заявили в центре.

 

Ситуация в оккупированных районах

В оккупированной Запорожской области российская "власть" "национализирует" брошенные украинцами квартиры.

Также на временно оккупированных территориях Запорожской области растет безработица, наблюдаются высокие цены даже на жизненно важные товары и задержки до двух месяцев заработной платы для работников "предприятий" и "организаций".

Кроме того, российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации".

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