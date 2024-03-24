Россияне предлагают "ветеранам СВО" места госслужащих на оккупированных территориях, - ЦНС

"Враг поощряет россиян воевать против Украины обещаниями о трудоустройстве в оккупационных администрациях", - сообщили в центре.

По данным ЦНС, в рамках программы "герои СВО" каждый оккупант после окончания контракта может остаться на оккупированных территориях Украины и получить должность в оккупационных структурах оккупантов.

Таким образом в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров, ведь местные в большинстве не работают с врагом.

Кроме этого, оккупанты на должностях переезжают с семьями и таким образом меняют демографический состав захваченных регионов.

"Заметим, что для получения должности надо еще иметь высшее образование, но в случае его отсутствия будущих "госслужащих" отправляют на курсы в местные фейковые вузы, которые за несколько месяцев выдадут необходимые дипломы", - заявили в центре.