Росіяни продовжують зводити оборонні укріплення навколо Керченського мосту (фото)

Росіяни продовжують посилювати оборону Керченського мосту, який поєднує півострів Крим з материковою частиною РФ. Паралельно з основним мостом - будують запасний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

На опублікованих фото видно, що росіяни продовжують будувати сваї, а також неподалік від основної конструкції ведуться роботи зі зведення додаткового мосту.

Додаткові споруди також будуються від арочних прольотів мосту до Кубані.

Варто зауважити, що раніше вже було помічено будівництво захисних конструкції біля мосту. Зокрема, росіяни намагаються загородити міст спеціальною спорудою.

Керченський міст

Варто нагадати, що міст через Керченську протоку було збудовано у 2014 році. Росіяни використовують його для постачання своїх військ у війні проти України.

Нещодавно стало відомо, що загарбники продовжують збільшувати кількість барж біля стратегічної переправи РФ для її захисту.

Водночас, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські захисники вже цього року можуть знищити Кримський міст.

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