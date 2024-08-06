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Россияне продолжают возводить оборонительные укрепления вокруг Керченского моста (фото)

Вторник 06 августа 2024 17:18
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Россияне продолжают возводить оборонительные укрепления вокруг Керченского моста (фото) Иллюстративное фото: россияне продолжают возводить оборонительные укрепления вокруг Керченского моста (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне продолжают усиливать оборону Керченского моста, объединяющего полуостров Крым с материковой частью РФ. Параллельно с основным мостом – строят запасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

На опубликованных фото видно, что россияне продолжают строить сваи, а также недалеко от основной конструкции ведутся работы по возведению дополнительного моста.

Дополнительные постройки также строятся от арочных пролетов моста до Кубани.

Следует заметить, что ранее уже было замечено строительство защитных конструкций у моста. В частности, россияне пытаются загородить мост специальным сооружением.

Керченский мост

Стоит напомнить, что мост через Керченский пролив был построен в 2014 году. Россияне используют его для снабжения своих войск в войне против Украины.

Недавно стало известно, чтозахватчики продолжают увеличивать количество барж у стратегической переправы РФ по ее защите.

В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские защитники уже в этом году могут уничтожить Крымский мост.

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