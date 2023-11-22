Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій, - ЦНС

Так, з порту у Бердянську, який зараз контролюється окупантами, відправилася нова баржа з українським зерном.

Як зазначили в ЦНС, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запорізької області, розуміючи, що її влада не буде довготривалою, грабує українських аграріїв для особистого збагачення.

Всіх фермерів регіону примушують здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка набагато нижча ринкової. Після цього зерно "перепродається" за ринковими цінами й вивозиться через порти регіону. У повідомленні зауважують, що різницю у ціні з продажу окупанти забирають собі.

"Фактично відбувається крадіжка зерна в українських фермерів й кожен причетний до цього понесе відповідальність", - підсумували в ЦНС.

