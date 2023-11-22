Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій, - ЦНС

Росія продовжує красти українське зерно. Аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї, після чого їх вивозять до портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Так, з порту у Бердянську, який зараз контролюється окупантами, відправилася нова баржа з українським зерном.
Як зазначили в ЦНС, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запорізької області, розуміючи, що її влада не буде довготривалою, грабує українських аграріїв для особистого збагачення.
Всіх фермерів регіону примушують здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка набагато нижча ринкової. Після цього зерно "перепродається" за ринковими цінами й вивозиться через порти регіону. У повідомленні зауважують, що різницю у ціні з продажу окупанти забирають собі.
"Фактично відбувається крадіжка зерна в українських фермерів й кожен причетний до цього понесе відповідальність", - підсумували в ЦНС.
Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено. Росія вийшла із "зернової угоди" і почала обстрілювати українські зернові порти та судна. Внаслідок цього експорт зерна з України скоротився.
Україна розробила альтернативний маршрут для експорту зерна, який не потребує узгодження з Росією.
Раніше ми писали, що на Закарпатті створять "сухий порт", який допоможе Україні експортувати агропродукцію.
Також стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у Берліні. Міністри обговорили експорт зерна на світові ринки.
Вчора Україна закликала країни з усього світу приєднатись до ініціативи "Зерно з України".
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