Постпред України в ООН закликав увесь світ приєднатися до ініціативи "Зерно з України"

Україна закликає країни з усього світу приєднатись до ініціативи "Зерно з України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Штучний голод, як і 90 років тому, залишається однією зі знарядь Кремля - цього разу не лише проти України, а й проти всього світу, включаючи найбільш уразливі країни Африки та Азії, заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

"В результаті ракетного терору Росії знищено близько 300 тис. тонн зерна в Україні. Експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скоротився майже на 3 млн. тонн на місяць", - повідомив постпред.

Кислиця поінформував членів радбезу, що станом на середину листопада Україна зібрала майже 76 млн. тонн зерна, з них понад 53 млн. - зерна та понад 22 млн. тонн олійних культур.

"Ми готові продовжувати експорт продовольства на світовий ринок", - наголосив він.

Україна ефективно продовжує реалізацію Чорноморської зернової ініціативи із використанням альтернативних маршрутів, пояснив постпред. Найефективнішим з погляду експорту зерна є Дунайський коридор, наголосив він.

Кислиця також закликала країни приєднуватися до ініціативи "Зерно з України", яка тепер поширюватиметься на українські дунайські порти.

Експорт українського зерна

Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено. Росія вийшла із "зернової угоди" і почала обстрілювати українські зернові порти та судна. Внаслідок цього експорт зерна з України скоротився.

Україна розробила альтернативний маршрут для експорту зерна, який не потребує узгодження з Росією. По "зерновому коридору" суду перевозять агропродукцію та інші товари.

Раніше ми писали, що на Закарпатті створять "сухий порт", який допоможе Україні експортувати агропродукцію.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у Берліні. Міністри обговорили експорт зерна на світові ринки.