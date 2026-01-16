Россияне продолжают штурмовать Покровск и Гуляйполе: в ВСУ показали карты боев
За прошедшие сутки, 15 января, на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские оккупанты активно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и осуществлено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественка, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерно.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны отбили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закитного.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Филиал и в сторону Свободного, Родинского, Нового Шахматного, Сухецкого.
На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Злагода, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Январское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 30 атак россиян, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Оленоконстантиновки, Зеленого, Варваровки.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений, в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 224 460 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 527 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 180 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.