Россияне продолжают штурмы на Покровском направлении: обновленные карты боев

В течение суток, 22 ноября, на фронте произошло 162 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 4582 обстрела, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6152 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Великомихайловка, Остаповское Днепропетровской области; Косовцево, Варваровка, Терноватое, Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пушки, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и реактивную систему залпового огня российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 19 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково.



На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал дважды, пытаясь продвинуться вблизи населенного пункта Новоселовка.



На Славянском направлении наши защитники отбили десять штурмов оккупационных войск в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки.



На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм в направлении населенного пункта Константиновка.



На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Николайполье.

На Покровском направлении произошло 40 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Покровск, Ровно, Зверево, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблочное, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое.

На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.



На Приднепровском направлении агрессор совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.