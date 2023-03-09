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Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях і вдаються до шантажу, - ЦНС

Фото: Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни змушують місцевих жителів переофорляти документи для отримання щомісячної соціальої допомоги з догляду за людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Основною вимогою для опікунів є отримання паспорта РФ. При цьому люди мають написати заяву про відмову від українського громадянства, попри те, що у Росії дозволено подвійне громадянство.

"Кремль поставив завдання паспортизувати 80% мешканців захоплених районів за будь-яку ціну до вересня. Саме тоді окупанти сподіваються провести в області вибори. Проте наразі ж місцеві ігнорують ініціативи загарбників", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони розповіли, що окупанти придумали нові способи шантажу для паспортизації українців.

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