Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях і вдаються до шантажу, - ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни змушують місцевих жителів переофорляти документи для отримання щомісячної соціальої допомоги з догляду за людьми з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Основною вимогою для опікунів є отримання паспорта РФ. При цьому люди мають написати заяву про відмову від українського громадянства, попри те, що у Росії дозволено подвійне громадянство.
"Кремль поставив завдання паспортизувати 80% мешканців захоплених районів за будь-яку ціну до вересня. Саме тоді окупанти сподіваються провести в області вибори. Проте наразі ж місцеві ігнорують ініціативи загарбників", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, у ГУР Міноборони розповіли, що окупанти придумали нові способи шантажу для паспортизації українців.
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