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Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях и прибегают к шантажу, - ЦНС

Фото: Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне заставляют местных жителей переофорлять документы для получения ежемесячного социального пособия по уходу за людьми с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Основным требованием для попечителей является получение паспорта РФ. При этом люди должны написать заявление об отказе от украинского гражданства, несмотря на то, что в России разрешено двойное гражданство.

"Кремль поставил задачу паспортизировать 80% жителей захваченных районов любой ценой до сентября. Именно тогда оккупанты надеются провести в области выборы. Однако пока местные игнорируют инициативы захватчиков", - добавили в ЦНС.

Напомним, в ГУР Минобороны рассказали, что оккупанты придумали новые способы шантажа для паспортизации украинцев.

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