Росіяни продовжують перепрофільовувати школи на окупованих територіях під шпиталі

За даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, як наслідок - всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами.

"Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь", - повідомили військові.

За їх даними, нині там перебуває велика кількість поранених росіян.

Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, в окупованій частині Донецької області більшість лікарень обслуговують лише загарбників.

До того ж ми повідомляли, що так звана окупаційна "влада" наказала побудувати військовий шпиталь на території будинку культури в населеному пункту Луганської області.

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