RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне продолжают перепрофилировать школы на оккупированных территориях под госпитали

Фото: россияне перепрофилируют школы на госпитале (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные на оккупированных территориях Луганской области продолжают использовать школы под больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, как следствие - все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами.

"В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь", - сообщили военные.

По их данным, в настоящее время там находится большое количество раненых россиян.

Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, в оккупированной части Донецкой области большинство больниц обслуживают только захватчиков.

К тому же мы сообщали, что так называемые оккупационные "власти" приказали построить военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганск