Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, двоє людей отримали поранення
Російські окупанти продовжують тероризувати Херсонську область. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
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Росіяни влучили у житловий будинок, внаслідок чого травми отримав 70-річний чоловік.
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Ворог скинув вибухівку з дрона. Влучив прямо на подвір’я місцевих мешканців. 72-річний чоловік отримав важкі поранення.
"Ворог обстріляв і Херсон. Пошкоджено приміщення одного з підприємств. Були "прильоти" і у Золотій Балці. На щастя, обійшлося без жертв", - додав Прокудін.
Обстріли Херсонської області
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.
Варто додати, що сьогодні Офіс генерального прокурора писав про удар російських окупантів по одному з населених пунктів Бериславського району. Тоді ж внаслідок скидання вибухового снаряда постраждали двоє цивільних.
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