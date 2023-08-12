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Россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, два человека получили ранения

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Суббота 12 августа 2023 16:00
Россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, два человека получили ранения Фото: россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, два человека получили ранения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. В результате обстрелов два человека получили ранения.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Понятовка

Россияне попали в жилой дом, в результате чего травмы получил 70-летний мужчина.

Отрядокаменка

Враг сбросил взрывчатку с дрона. Попал прямо во двор местных жителей. 72-летний мужчина получил тяжелые ранения.

"Враг обстрелял и Херсон. Повреждены помещения одного из предприятий. Были "прилеты" и в Золотой Балке. К счастью, обошлось без жертв", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Следует добавить, что сегодня Офис генерального прокурора писал об ударе российских оккупантов по одному из населенных пунктов Бериславского района. Тогда же в результате сброса взрывного снаряда пострадали двое гражданских.

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