Росіяни продовжують облаштовувати шпиталі в навчальних закладах через великі втрати

Внаслідок великих втрат на полі бою й переповнення медичних закладів, росіяни продовжують облаштовувати шпиталі в навчальних закладах. Один з них розташували в школі населеного пункту Мирне Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупований Луганськ прибула група російських лікарів через неможливість ворога впоратись з кількістю поранених.

Також нещодавно росіяни облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області.

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