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Росіяни продовжують облаштовувати шпиталі в медзакладах, обслуговують лише солдатів

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Вівторок 11 квітня 2023 18:34
Росіяни продовжують облаштовувати шпиталі в медзакладах, обслуговують лише солдатів Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують облаштовувати шпиталі в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях. Надають допомогу виключно солдатам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що в Луганській області, окупанти використовують, як військовий шпиталь", - пише пресслужба.

В Кряківці було збільшено кількість ліжкомісць шляхом розгортання додаткового наметового містечка. Отримати медичну допомогу дозволяють лише представникам окупаційних військ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти використовують лікарню тимчасово окупованої Малої Білозерки у Запорізькій області в якості військового шпиталю.

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